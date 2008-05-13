Британці зацікавилися незаконною міграцією і торгівлею людьми в Україні

12-14 травня Україну відвідує делегація Комітету з питань внутрішніх справ Парламенту Великої Британії.

Як повідомили УНІАН у Посольстві Великої Британії в Україні, делегація вивчає питання прикордонного управління і транскордонної злочинності, зокрема незаконної міграції і торгівлі людьми. Програма перебування британської делегації передбачає зустрічі з українськими посадовцями, відповідальними за вирішення цих питань, українськими і міжнародними неурядовими організаціями, а також відвідування візового центру Посольства Великої Британії.

За словами голови Комітету з питань внутрішніх справ Парламенту Великої Британії Кіза ВАЗА, отримана делегацією інформація визначатиме дії британської сторони щодо подальшої співпраці з Україною у питаннях торгівлі людьми, нелегальної міграції та інших питаннях протидії злочинності.

“Представники комітету хотіли приїхати до України, щоб дізнатися більше про те, як Україна та британський уряд вирішують питання торгівлі людьми та нелегальної міграції, а також стосовно більш широкої міжнародної співпраці із розв’язання кримінальних питань. Міжнародне співробітництво є дуже важливим для вирішення таких проблем, і ми хочемо побачити, як це працює на практиці в Україні” – зазначив К.ВАЗ.

*** Комітет з питань внутрішніх справ Парламенту Великої Британії виконує нагляд за роботою британського уряду у сфері внутрішніх справ, зокрема Міністерства внутрішніх справ. Комітет також відповідає на регулярні запити щодо політики британського уряду.

У січні 2008 року Комітет оголосив новий запит стосовно торгівлі людьми, включаючи всі форми торгівлі, зокрема примусова праця та секс-торгівля. Основна увага буде зосереджена на відповіді державних органів Великої Британії, однак також наголошується на ефективності міжнародної співпраці у вирішенні згаданого кола питань, включаючи відносини з міграційними та транзитними країнами.