Україна представить в ООН доповідь про ситуацію з правами людини

Україна представить національну доповідь про ситуацію із забезпеченням захисту прав людини в державі у контексті дотримання своїх міжнародних зобов’язань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, захист доповіді, що проходитиме в рамках нового механізму діяльності Ради ООН з прав людини – Універсального періодичного огляду - відбудеться 13 травня на 2-ій сесії Робочої групи Ради ООН з прав людини у м. Женева (Швейцарія).

Національна доповідь України підготовлена на основі матеріалів, наданих Мін‘юстом, Міністерством закордонних справ, Генеральною прокуратурою, Міністерством сім’ї, молоді та спорту, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством освіти і науки, Державним департаментом з питань виконання покарань, Держкомітетом у справах національностей та релігії, а також Всеукраїнською асоціацією громадянських організацій «Українська Гельсінська спілка з прав людини» та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.

У ході представлення доповіді та проходження огляду по Україні порушуватимуться питання прав жінок, ліквідації насильства стосовно жінок та насильства в родинах, гендерної рівності, виконання положень Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, боротьба з торгівлею людьми, зокрема жінками.

Крім того, будуть порушуватися питання прав дітей, виконання положень Конвенції про права дитини, боротьби з тортурами та іншими видами жорстокого поводження, виконання положень Конвенції проти катувань, захист прав людини в умовах боротьби з тероризмом, проблеми утримання в закладах пенітенціарної системи, боротьби з безкарністю, корупцією, расовою та релігійною дискримінацією та інші.

До «трійки» доповідачів, які здійснюватимуть координацію процесу огляду по Україні увійшли Гватемала, Республіка Корея та Російська Федерація.

Визначення «трійок» доповідачів відбулося шляхом жеребкування з урахуванням необхідності забезпечення дотримання принципу справедливої географічної представленості.

Проходження огляду по країні включає представлення національної доповіді, проведення інтерактивного діалогу між країною, що проходить огляд, і Радою та прийняття в Робочій групі проекту доповіді. Запитання, які ставляться делегаціям країн, що проходять огляд, стосуються зобов`язань у рамках всіх міжнародно-правових документів у галузі прав людини та грунтуються на висновках та рекомендаціях конвенційних органів у цій галузі, а також інформації, отриманої від неурядових та міжнародних організацій.