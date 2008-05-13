18 травня - День пам`яті жертв політичних репресій

Секретаріат Президента України звертає увагу уряду та місцевої влади на важливість гідного відзначення 18 травня Дня пам`яті жертв політичних репресій.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йдеться у листі керівника Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ до голови Ради міністрів Криму, голів облдержадміністрацій, Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій.

Насамперед керівник Секретаріату нагадав про приспущення 18 травня Державного прапора України на будинках і спорудах органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, а також обмеження проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань. Це також стосується внесення відповідних змін до програм радіо і телебачення.

В.БАЛОГА наголосив, що «головними завданнями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у період підготовки та відзначення цього пам`ятного дня є: гідне вшанування пам`яті жертв політичних репресій; вжиття додаткових заходів щодо державної підтримки постраждалих від тоталітарного режиму; максимальне використання відзначення Дня пам`яті для консолідації українського суспільства та зміцнення засад демократії; забезпечення стабільної внутрішньополітичної ситуації в регіоні».

У цьому контексті Секретаріат, зокрема, пропонує провести 18 травня в обласних та районних центрах, інших населених пунктах за участю керівників місцевої влади та представників громадськості заходи щодо вшанування пам`яті жертв політичних репресій – організувати покладання квітів і вінків до пам`ятників, пам`ятних знаків, місць загибелі та масових поховань, могил репресованих, а також забезпечити їх належне упорядкування. Йдеться і про важливість проведення цього ж дня поминальних заходів за загиблими.

Крім того, Секретаріат вважає за доцільне протягом другої половини травня організацію та проведення тематичних науково-практичних конференцій, круглих столів, виставок, інших просвітницьких заходів з метою висвітлення теми масових політичних репресій 1937-1938 років. Йдеться також про широке висвітлення у місцевих ЗМІ заходів з підготовки та відзначення Дня пам`яті жертв політичних репресій – через тематичні передачі, виступи відомих вчених, політичних та громадських діячів, очевидців політичних репресій та їх рідних і близьких тощо.

Місцевим керівникам, окрім того, рекомендується розглянути питання проведення за участю молоді «варти пам`яті» біля місць, пов`язаних з політичними репресіями, а також створення у населених пунктах «живих ланцюгів», що символізуватимуть єдність Українського народу та нерозривність людської пам`яті.

Інформація про проведену на місцях роботу має надійти в Секретаріат Президента України до 2 червня.