”Покупців” і ”продавців” голосів у Києві ловитиме міліція

Головне управління Міністерства внутрішніх справ у місті Києві обіцяє затримувати ”покупців” і ”продавців” голосів виборців напередодні та у день виборів 25 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться на плакатах зі зверненням столичного ГУ МВС, розклеєних у Києві.

Зокрема, міліція попереджає, що напередодні дострокових виборів Київського міського голови та депутатів Київради почастішали спроби підкупу виборців. Людям особисто чи по телефону пропонують певну суму грошей в обмін на документ, що підтверджує особу громадянина (паспорт), його ксерокопію або паспортні дані. Правоохоронці попереджають, що дії, спрямовані на перешкоджання вільному здійсненню громадянами свого виборчого права, у тому числі поєднані з підкупом виборців, є злочином. За них відповідно до статті 157 Кримінального кодексу передбачена кримінальна відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі строком до двох років.

Правоохоронні органи уже володіють інформацією про підкуп виборців та осіб – ”покупців” голосів. Вже є і випадки затримання таких осіб. «Напередодні та у день волевиявлення громадян київська міліція буде вживати особливих заходів щодо виявлення та припинення таких правопорушень», - йдеться у зверненні міліції.

Міліція також застерігає, що внаслідок передачі паспорту та його копії особам, що пропонують гроші з метою підкупу виборців, можуть бути здійснені злочини, заподіяна значна матеріальна шкода громадянам. Наприклад, аферисти можуть взяти кредит на їхнє ім’я, відібрати житло чи землю.

З метою запобігання правопорушень Головне управління МВС у місті Києві просить киян проявити громадянську свідомість та повідомляти про випадки спроб скуповування голосів органам внутрішніх справ за телефоном 02 або дільничним інспекторам міліції.