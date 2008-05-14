11-класник з Краматорська помер за кілька годин після щеплення

Міністерство охорони здоров’я України створили комісію зі з’ясування причини смерті 11-класника із Краматорська, що сталася через декілька годин після щеплення.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Микола ПРОДАНЧУК.

За його словами, до цього летального випадку у Донецькому регіоні вже було проведено 1800 щеплень, і жодних ускладнень досі не спостерігалося.

“Комісія має встановити справжні причини смерті юнака. До того моменту, поки фахівці не дадуть своїх остаточних висновків, ми не можемо говорити, що причиною смерті стало саме щеплення від кору”, – наголосив М.ПРОДАНЧУК.

На запитання УНІАН, які ймовірні причини, крім щеплення від кору, могли призвести до тяжкого стану підлітка і до смерті, М.ПРОДАНЧУК повідомив, що юнак мав низку серйозних хвороб.

Довідка УНІАН. Управління охорони здоров`я Донецької області заборонило проведення імунізації проти кору й краснухи до з`ясування причин смерті 11-классника із Краматорська.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник облуправління Олександр АНІЩЕНКО, 12 травня у старшокласника із Краматорська через три години після щеплення піднялася висока температура, близько 19 години його було госпіталізовано до лікарні. Потім близько першої ночі стан підлітка різко погіршився, в зв`язку з чим його було переведено в реанімаційне відділення. Медики робили все для стабілізації стану хворого, проте його життя врятувати не вдалося, констатував О.АНІЩЕНКО.