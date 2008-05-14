Україна представила в ООН доповідь щодо ситуації з правами людини
15 травня її мають ухвалити
Україна представила Раді ООН з прав людини Національну доповідь щодо ситуації у галузі прав людини в нашій країні у рамках процедури Універсального періодичного огляду.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.
13 травня у Женевському палаці націй в ході 2-ї сесії Робочої групи з Універсального періодичного огляду Ради ООН з прав людини відбулося обговорення Національної доповіді України щодо забезпечення прав людини у нашій країні.
Делегації відзначили, що за порівняно короткий період з часу відновлення незалежності, Україна досягла вагомих результатів у забезпеченні прав і свобод людини.
Було наголошено на високій якості і змістовності Національної доповіді України, широке висвітлення в ній не лише досягнень, а й проблемних питань, що потребують вирішення.
15 травня ц.р. за результатами обговорення Робоча група ухвалить доповідь щодо ситуації у галузі прав людини в Україні, яка має бути затверджена під час червневої сесії Ради ООН з прав людини, зазначили в МЗС.