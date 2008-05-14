Україна представила в ООН доповідь щодо ситуації з правами людини

Україна представила Раді ООН з прав людини Національну доповідь щодо ситуації у галузі прав людини в нашій країні у рамках процедури Універсального періодичного огляду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

13 травня у Женевському палаці націй в ході 2-ї сесії Робочої групи з Універсального періодичного огляду Ради ООН з прав людини відбулося обговорення Національної доповіді України щодо забезпечення прав людини у нашій країні.

Делегації відзначили, що за порівняно короткий період з часу відновлення незалежності, Україна досягла вагомих результатів у забезпеченні прав і свобод людини.

Було наголошено на високій якості і змістовності Національної доповіді України, широке висвітлення в ній не лише досягнень, а й проблемних питань, що потребують вирішення.

15 травня ц.р. за результатами обговорення Робоча група ухвалить доповідь щодо ситуації у галузі прав людини в Україні, яка має бути затверджена під час червневої сесії Ради ООН з прав людини, зазначили в МЗС.