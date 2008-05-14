Дударики Черновецького образилися на Інститут Масової Інформації
Муніципальні медіа вимагають спростування інформації про цензуру
Умовний «Київський медіахолдинг», який об’єднує київські муніципальні медіа, вимагає від Інституту масової інформації спростувати твердження щодо існування цензури у цих ЗМІ, зокрема у газетах «Хрещатик», «Вечірній Київ» та ТРК «Київ».
Як повідомляє прес-служба умовного холдингу, якщо це твердження не буде спростовано, муніципальні ЗМІ звернуться до суду. На думку прес-служби, ІМІ не надав жодного факту, що підтверджує цю заяву.
«У ЗМІ, які входять до холдингу, цензури немає, - йдеться у повідомленні. – Для журналістів «Київського медіахолдингу» за останній час створено прекрасні умови для роботи, самовираження, професійного зростання. Крім того, комунальні ЗМІ завжди відкриті до висвітлення позицій різних сторін, а якщо політичні сили не користуються цією можливістю, то лише з тієї причини, що їм нічого сказати».
«Якщо у так званому ”Київському медіахолдингу” сумніваються в тому, що в них є цензура – нехай почитають власні видання, - каже директор ІМІ Вікторія Сюмар. – До того ж, протягом 2007-2008 років від працівників київських муніципальних ЗМІ надходили численні публічні заяви про цензуру. Багатьох із них було незаконно звільнено. У разі, якщо панові Казбеку Бектурсунову дуже хочеться на цьому попіаритись, нехай подає до суду. Ми надамо судові свідчення про цензуру, і я впевнена, що їхня справа не матиме перспективи навіть в українському суді». Пані Сюмар розцінює дії умовного холдингу виключно як «самопіар», і наголошує, що своїми діями керівник медіаактивів Леоніда Черновецького Казбек Бектурсунов доводить авторитетність рейтингу ворогів преси та широку увагу до нього.