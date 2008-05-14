Дударики Черновецького образилися на Інститут Масової Інформації

Умовний «Київський медіахолдинг», який об’єднує київські муніципальні медіа, вимагає від Інституту масової інформації спростувати твердження щодо існування цензури у цих ЗМІ, зокрема у газетах «Хрещатик», «Вечірній Київ» та ТРК «Київ».

Як повідомляє прес-служба умовного холдингу, якщо це твердження не буде спростовано, муніципальні ЗМІ звернуться до суду. На думку прес-служби, ІМІ не надав жодного факту, що підтверджує цю заяву.

«У ЗМІ, які входять до холдингу, цензури немає, - йдеться у повідомленні. – Для журналістів «Київського медіахолдингу» за останній час створено прекрасні умови для роботи, самовираження, професійного зростання. Крім того, комунальні ЗМІ завжди відкриті до висвітлення позицій різних сторін, а якщо політичні сили не користуються цією можливістю, то лише з тієї причини, що їм нічого сказати».

«Якщо у так званому ”Київському медіахолдингу” сумніваються в тому, що в них є цензура – нехай почитають власні видання, - каже директор ІМІ Вікторія Сюмар. – До того ж, протягом 2007-2008 років від працівників київських муніципальних ЗМІ надходили численні публічні заяви про цензуру. Багатьох із них було незаконно звільнено. У разі, якщо панові Казбеку Бектурсунову дуже хочеться на цьому попіаритись, нехай подає до суду. Ми надамо судові свідчення про цензуру, і я впевнена, що їхня справа не матиме перспективи навіть в українському суді». Пані Сюмар розцінює дії умовного холдингу виключно як «самопіар», і наголошує, що своїми діями керівник медіаактивів Леоніда Черновецького Казбек Бектурсунов доводить авторитетність рейтингу ворогів преси та широку увагу до нього.

«Телекритика»