З американських військових, що вбили Тараса Процюка, зняли звинувачення

Суд в Іспанії зняв звинувачення з американських військових, що вбили іспанського журналіста, разом із яким загинув українець Тарас Процюк

Ідеться про інцидент 8 квітня 2003 року, коли американські танкісти в Іраку обстріляли готель «Палестина» в Багдаді, що був базою для більшості журналістів. Тоді загинули іспанець Хосе Коусо, телеоператор каналу «Телесінко», і українець Тарас Процюк, телеоператор агентства Ройтерз, і були тяжко поранені ще троє працівників Ройтерз.

Національний суд Іспанії голосами двох суддів проти одного вирішив у вівторок, що для звинувачення недостатньо свідчень і є підстави вважати, що іспанський журналіст загинув унаслідок бойових дій, а не свідомого вбивства.

Справу проти американських військових в Іспанії порушили за статтями іспанського законодавства, які передбачали до 15 років ув’язнення за вбивство і «злочин проти міжнародної спільноти», тобто неспівмірні дії проти цивільних осіб у воєнний час.

Два міжнародні ордери на арешт і екстрадицію американського танкіста, який здійснив постріл, і двох його командирів видали 2005 і 2007 року судді в Іспанії на вимогу родичів Хосе Коусо.

Сполучені Штати не видали своїх військових.

Напередодні, 2004 року, США заявили, що в перебігу власного розслідування не виявили помилкових дій чи недбалості своїх військовослужбовців, які діяли відповідно до обставин.

Чільні американські урядовці стверджували, що танкісти відкрити по готелю вогонь у відповідь на обстріл із того будинку.

Коли телеканали показали кадри обставин інциденту, з яких видно, що обстрілу не було, у США заявили, що танкісти могли сприйняти за обстріл чи за дії коригувальника ворожого вогню відблиски з журналістських об’єктивів.

Міжнародні журналістські організації скритикували такі висновки американської влади.

У справі загибелі Тараса Процюка жодних судових справ не було. США офіційно повідомили Україну, що, за висновками їхнього розслідування, постріл із танку по готелю було здійснено з метою самооборони і в цілковитій відповідності до правил ведення бойових дій.

Радіо Свобода