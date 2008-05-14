У Мелітополі авто міліції врізалося у ”швидку”, що перевозила пацієнта

У Мелітополі Запорізької області внаслідок зіткнення службового автомобіля місцевого райвідділу міліції та карети "швидкої допомоги" постраждали троє людей.

Як повідомили УНІАН в Запорізькому облуправлінні ДАІ, аварія сталася напередодні близько 12.30 на перехресті вул. 30-річчя Перемоги та проспекту 50-річчя Перемоги.

"О 12.30 в Мелітополі автомобіль ЗАЗ-1102 ("Таврія" Мелітопольського РВВС) зіткнувся з автомобілем, що рухався з включеними звуковим і світловим сигналами, ГАЗ-2705 ("швидка" місцевої райлікарні). Унаслідок ДТП постраждали 3 людей: 34-річний водій "Таврії" та 35-річний пасажир ЗАЗу, а також пасажирка (фельдшер "швидкої") - жінка 1974 р.н., які отримали черепно-мозкові травми, струси головного мозку та інші травми, з якими були госпіталізовані з місця аварії", - сказали в ДАІ.

За даними головлікаря Мелітопольської ЦРЛ Олександра СЕМЕНЮТИ, у момент зіткнення машина "швидкої" везла з села Терпіння до райлікарню непритомну пацієнтку.

"Пацієнтка в аварії не постраждала, після ДТП її перевантажили в іншу машину "швидкої" і доставили в лікарню", - повідомив О.СЕМЕНЮТА.

Причини та винуватців ДТП встановлюють дізнавачі Державтоінспекції.