Ющенко візьме участь у меморіальних заходах у Биковні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 18 травня, у День пам’яті жертв політичних репресій, візьме участь у меморіальних заходах на території Національного історико-меморіального заповідника «Биковнянські могили» у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу для преси прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

Вона нагадала, що 18 травня, відповідно до указу глави держави, в Україні буде приспущено державний прапор, обмежено проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань. Це також стосується внесення відповідних змін до програм радіо і телебачення.