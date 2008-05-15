Ющенко візьме участь у меморіальних заходах у Биковні
11:28, 15 травня 2008Права людини
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Президент України Віктор ЮЩЕНКО 18 травня, у День пам’яті жертв політичних репресій, візьме участь у меморіальних заходах на території Національного історико-меморіального заповідника «Биковнянські могили» у Києві.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу для преси прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.
Вона нагадала, що 18 травня, відповідно до указу глави держави, в Україні буде приспущено державний прапор, обмежено проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань. Це також стосується внесення відповідних змін до програм радіо і телебачення.
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