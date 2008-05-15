Тих, хто не знає – що таке синусоїда, в армію не братимуть

Члени комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони схвалили урядовий законопроект щодо стимулювання переходу на військову службу за контрактом і прийняли одностайне рішення рекомендувати його парламенту до другого читання з прийняттям в цілому.

Як повідомили УНІАН, у прес-офісі комітету, про це поінформував голова профільного комітету Анатолій ГРИЦЕНКО.

Натомість він зауважив, що не з усіма положеннями законопроекту були згодні депутати.

Зокрема, депутати не підтримали пропозицію уряду щодо можливості набору на військову службу за контрактом юнаків і дівчат, які мають лише базову середню освіту (9 класів).

«Ми категорично проти і вважаємо, що має бути повна середня освіта, - зазначив А.ГРИЦЕНКО, наголосивши, що професіоналами не можуть стати юнаки, які не мають навіть повної середньої освіти і які не розуміють – що таке синусоїда, балістика польоту кулі, гранати».

На його переконання, перехід на професійну контрактну армію має ключове слово «професійність», а не «контрактність».

Не погодились члени парламентського комітету і з пропозицією уряду замінити строкову службу на контрактну терміном на 2 роки, замість діючої норми у 3 роки.

«Ми вважаємо, що у Збройних Силах України не може бути двох типів контрактної служби. Це - не справедливо», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

В той же час депутати підтримали ініціативу урядовців і погодилися, що на контрактну військову службу можна набирати не з 19 років, а з 18 і щоб юнаки, які проходять строкову службу, мали можливість перейти на контрактну не через 6 місяців, а через 3.