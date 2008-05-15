Народному депутату України (фракція НУ-НС) Владиславу КАСЬКІВУ не дозволили в`їхати на територію Росії.

Про це сайту “ГАРТ” повідомила прес-секретар ГП "Пора" Юлія ІВАНОВА.

На даний момент В.КАСЬКІВ перебуває в аеропорту «Шереметьєво» (Москва), де очікує на приїзд українського консула.

Причиною недопущення депутата на територію Росії названо ст.27 Закону РФ «Про порядок виїзду з Російської Федерації та в’їзду в Російську Федерацію», зокрема, п.1, що не дозволяє в’їзд у Росію іноземному громадянину чи особі без громадянства у разі, якщо «…це необхідно з метою забезпечення обороноздатності чи безпеки держави, або громадського порядку, або захисту здоров’я населення...».

Сьогодні В.КАСЬКІВ мав взяти участь у програмі «К барьеру!» на телеканалі НТВ, темою якої мали стати російсько-українські відносини та статус Криму. Опонентом В.КАСЬКІВА мав бути віце-спікер Держдуми РФ Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ.

Разом із В.КАСЬКІВИМ до Москви прилетіли його прес-секретар Ю.ІВАНОВА, а також журналісти Роман СКРИПІН та Вахтанг КІПІАНІ. До їхнього перебування на території РФ у російської митниці питань не виникло.

Як повідомлялося, Служба безпеки України 12 травня заборонила меру Москви Юрія ЛУЖКОВУ в`їзд в Україну через його вислови щодо Севастополя. 11 травня у Севастополі на урочистостях з нагоди 225-річчя Чорноморського флоту РФ Ю.ЛУЖКОВ заявив, що питання державної приналежності Севастополя залишилося невирішеним, і Росія це питання вирішуватиме на користь свого "державного права".