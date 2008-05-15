Рада міністрів ЄС створила Європейську міграційну інформаційну мережу
12:07, 15 травня 2008Права людини
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Координацію покладено на Єврокомісію
Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС створила Європейську міграційну інформаційну мережу.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було затверджено на засіданні Ради 14 травня.
Головною метою мережі є забезпечення інформаційних потреб ЄС в питаннях міграції та пошуку притулку в країнах-членах.
Мережа складатиметься з національних контактних пунктів, до складу яких входитимуть щонайменше 3 експерти з кожної країни-члена, та представників Єврокомісії. Керівний орган мережі складатиметься з представника Єврокомісії та по одному представнику кожної країни-члена ЄС. Координацію діяльності мережі покладено на Єврокомісію.
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