Рада міністрів ЄС створила Європейську міграційну інформаційну мережу

Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС створила Європейську міграційну інформаційну мережу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було затверджено на засіданні Ради 14 травня.

Головною метою мережі є забезпечення інформаційних потреб ЄС в питаннях міграції та пошуку притулку в країнах-членах.

Мережа складатиметься з національних контактних пунктів, до складу яких входитимуть щонайменше 3 експерти з кожної країни-члена, та представників Єврокомісії. Керівний орган мережі складатиметься з представника Єврокомісії та по одному представнику кожної країни-члена ЄС. Координацію діяльності мережі покладено на Єврокомісію.