КВУ закликає міліцію проконтролювати вибори в Києві

Комітет виборців України висловлює занепокоєння інформацією про плани та сценарії різних політичних сил щодо зриву виборів у Києві або фальсифікацій їх результатів.

Як ідеться в повідомленні прес-служби КВУ, переданому УНІАН, у ЗМІ з’явилася інформація про блокування роботи виборчих комісій, підкуп виборців та інші зловживання. Подібну інформацію, зазначає прес-служба, КВУ отримує також від членів дільничних комісій та виборців.

Зважаючи на це, ідеться в повідомленні прес-служби КВУ, 14 травня 2008 року Комітет виборців України звернувся з відкритим листом до міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА, виконувача обов’язки голови Служби безпеки України Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, у якому закликав правоохоронців ініціювати проведення спеціального фахового розслідування щодо зазначених фактів та взяти під особистий контроль ситуацію з київськими виборами.

У листі також зазначено, що «проведення виборів у столиці України – місті Києві – має виключно важливе значення для виборців міста, а також для збереження конституційного ладу та порядку в державі, розвитку демократичних інституцій та міжнародної репутації України. Вибори мають відбутися на високому організаційному рівні, відповідно до українського законодавства, без незаконного втручання в хід виборів, без провокацій та зривів».

В той же час Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА відкрила “гарячу лінію” з метою парламентського контролю за дотриманням прав громадян на вільне волевиявлення під час виборів міського голови і міської ради Києва 25 травня.

У разі порушення конституційних виборчих прав громадяни України можуть звертатися до Уповноваженого з прав людини на ”гарячу лінію” цілодобово за телефоном: (044) 253-80-04 (з 18.00 до 9.00 – у режимі автовідповідача) чи електронною поштою: elect@ombudsman.gov.ua