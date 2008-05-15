Наливайченко розповів парламентарям, як іде реформування СБУ

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони заслухав інформацію Служби безпеки України про стан виконання заходів програми розвитку відомства, запланованих на 2008 рік.

Про це УНІАН повідомили в інформаційному управлінні апарату ВР.

Зокрема, тимчасово виконуючий обов`язки Голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО поінформував народних депутатів про функції, які виконує Служба, посилення координуючої ролі та про діяльність нових підрозділів.

Як повідомив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, за матеріалами органів СБУ України порушено 1 тис 669 кримінальних справ, у тому числі безпосередньо її підрозділами – 462. Конфісковано та повернуто в дохід держави майна та цінностей за вироками судів у кримінальних справах, що розслідувалися слідчими органами СБУ – 9,4 млн. грн. До державного сектору економіки повернуто фінансово-матеріальних цінностей на суму понад 210 млн. грн.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО також доповів про результати оперативно-службової діяльності за 4 місяці поточного року, особливо наголосивши на питанні боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

Він поінформував членів Комітету про подальший розвиток СБУ. За його словами, завершується розробка комплексної програми реформування, метою якої є створення ефективної спецслужби європейського зразка.

Доповідач окремо зупинився на питанні законодавчого забезпечення реформи. Він зазначив, що на першому етапі планується внести низку законопроектів до Верховної Ради, здійснити невідкладні заходи щодо проведення реформи, а в подальшому продовжити трансформацію СБУ.

Члени Комітету, заслухавши інформацію виконуючого обов’язки голови СБУ, наголосили на необхідності подальшого посилення координуючої ролі СБУ щодо забезпечення державної безпеки.

Народні депутати підтримали пропозицію про внесення змін до законів України, які регламентують діяльність СБУ, що обумовлені неврегульованістю окремих питань її діяльності, недостатньо повною регламентацією деяких аспектів, потребою опрацювання питань підвищення соціальних гарантій для співробітників СБУ.

Члени Комітету також вважають за необхідне удосконалення актів законодавства з метою їх правильного розуміння та застосування у відповідності до Конституції України, затверджених Концепцією реформування Служби безпеки України.

Комітет вважає за доцільне попередньо розглянути напрацьовані Службою законодавчі пропозиції на засіданні робочої групи, яку планується створити з представників Комітету та Служби.