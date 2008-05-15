Сьогодні стартує кампанія по боротьбі з насильством в сім’ї

Сьогодні в Україні стартує національна кампанія по боротьбі з насильством в сім’ї «Стоп насильству!».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, презентуючи кампанію, міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО повідомив, що сьогодні на обліку в органах внутрішніх справ за вчинення насильства в сім`ї перебуває понад 87 тисяч осіб, 77 тисяч з яких – чоловіки.

«Насильство щодо дітей не має географічних кордонів, воно існує серед усіх рас, класів, релігій та культур. Жодна країна, багата чи бідна, не має імунітету від цього лиха» - наголосив Ю.ПАВЛЕНКО.

Міністр звернувся до всіх громадян України із закликом не бути байдужими до дитячих сліз, адже мовчання означатиме співучасть.

«Тільки спільними зусиллями державних та недержавних структур можливе вирішення такої хвороби як насильство. Пам’ятайте, що насильство трапляється вдома, в школах та на вулицях; на робочих місцях, в розважальних закладах, в центрах догляду та утримання дітей. Порушниками можуть виступати батьки, інші члени родини, вчителі, піклувальники та інші діти», - зазначив Ю.ПАВЛЕНКО.

За даними досліджень, близько 95% потерпілих від домашнього насильства - жінки, а в 75% випадках домашнього насильства страждають діти.

Кампанія «Стоп насильству!» триватиме з 15 травня цього року по 25 листопада 2009 року.