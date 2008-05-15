У центрі Києва декілька чоловік прикували себе на висоті 30 метрів

Сьогодні, 15 травня, активісти Громадянської ініціативи "Збережи старий Київ!" та Громадянської мережі “Опора” о 9.30 зайшли на майданчик скандального будівництва над Аскольдовою могилою і прикували себе до будівельного крану на висоті 30 метрів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГМ “Опора”.

За словами авторів повідомлення, якщо учасників акції спробують зняти, вони спустяться на спеціальному альпіністському спорядженні на канатах і будуть продовжувати висіти в повітрі. Будівельники розгублені і не знають, як діяти в цій ситуації, додали в “Опорі”.

Крім того, на майданчик вже прибули представники МНС та міліція. Викликавши “швидку допомогу”, служби спостерігають за ситуацією та намагаються розпочати переговори з учасниками акції. Будівельні роботи продовжуються без використання крану, але їх інтенсивність значно зменшилася, йдеться у повідомленні.

Як підкреслюють в “Опорі”, цим заходом привертається увага громадськості до необхідності припинення та скасування висотного будівництва за адресою вул. Мазепи (Січневого повстання), 11а, прямо над Аскольдовою могилою.

“18-поверхова висотка – монстр, що порушить ландшафт схилів Дніпра, зруйнує вид на Києво-Печерську Лавру. Запланована забудова вражає своїми масштабами і завдасть Києву ще більшої шкоди ніж „монстр” на Грушевського, 9а.

Окрім того, будівництво багатоповерхівки з підземним паркінгом на схилі загрожує зсувом, в той час як безпосередньо внизу розташована Аскольдова могила та пам’ятник Андрію Первозванному...”, наголошується в повідомленні Громадянської мережі.