Засідання Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права
08:56, 16 травня 2008Права людини
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У п`ятницю, 16 травня, об 11.00, в Секретаріаті Президента України відбудеться чергове засідання Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права.
Як повідомляє прес-служба глави держави, учасники наради планують розглянути низку важливих тем, зокрема можливої нової редакції розділу 8 Конституції, який регулює питання правосуддя.
Акредитація представників ЗМІ проводиться за телефонами: 255-65-01 та 255-78-44.
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