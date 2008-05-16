Засідання Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права

У п`ятницю, 16 травня, об 11.00, в Секретаріаті Президента України відбудеться чергове засідання Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права. Як повідомляє прес-служба глави держави, учасники наради планують розглянути низку важливих тем, зокрема можливої нової редакції розділу 8 Конституції, який регулює питання правосуддя. Акредитація представників ЗМІ проводиться за телефонами: 255-65-01 та 255-78-44.

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