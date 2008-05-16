Загальнонаціональний тур фотовиставки для незрячих по Україні

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК 19 травня дасть старт загальнонаціональному туру фотовиставки для незрячих по Україні.

Як повідомив УНІАН прес-секретар голови ВР Андрій ЖИГУЛІН, вперше в Європі Фонд Арсенія Яценюка «Open Ukraine» презентує виставку тактильних фотографій Юрія БІЛАКА ”ДОТОРКНУТИСЯ І ПОБАЧИТИ”.

По всій Україні люди з вадами зору матимуть змогу відчути «Українців» - у Чернігові, Донецьку, Харкові, Львові та Івано-Франківську.

Також 19 травня Арсеній ЯЦЕНЮК, Катерина ЮЩЕНКО, Ольга ГЕРАСИМ’ЮК, Богдан БЕНЮК, Ольга СУМСЬКА, Олег СКРИПКА, Марія ЄФРОСІНІНА, Микола ВЕРЕСЕНЬ, Фома та інші відомі люди України, які озвучували фотографії, поставлять відбитки своїх пальців на плакаті, який разом із виставкою проїде всією Україною. В кінці туру плакат буде виставлено на благодійному аукціоні, а виручені кошти підуть на придбання апарату для виготовлення тактильних відбитків.

Презентація загальнонаціонального туру фотовиставки для незрячих людей розпочнеться о 17.00 в Українському домі в Києві.

Акредитація проводиться до 11.00 19 травня за телефонами: 235-5298, 234-5380.