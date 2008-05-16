СБУ підтримує HYO y боротьбi з корупцією

СБУ підтримує бажання неурядових організацій мати більше можливостей для впливу на ситуацію по боротьбі з корупцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Києві під час круглого столу з питань протидії корупції за участю українських неурядових та міжнародних організацій заявив т.в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Ми переконані, і я, і генеральний прокурор, що настав час надати неурядовим організаціям більше функцій і можливостей впливати на ситуацію по боротьбі з корупцією у нашій державі», - сказав він.

При цьому В.НАЛИВАЙЧЕНКО нагадав, що Президент Віктор ЮЩЕНКО поставив чітке завдання впровадити єдину скоординовану антикорупційну політику, сформувавши у державі чітке та узгоджене бачення шляхів подолання «цього соціального лиха», залучивши неурядові організації.

За словами керівника СБУ, міністерства, де досі існують непрозорі схеми використання бюджетних коштів, мають передбачити відповідний механізм протидії цьому.

Водночас представники Міжвідомчої групи протидії корупції переконані, що нормативно-правові акти відомств, які пов’язані з використанням бюджетних коштів, мають бути доступними для неурядових і міжнародних організацій для оцінки, вивчення та ознайомлення.