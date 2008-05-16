Показ художньої стрічки ”Проект ”Ларамі” до Міжнародного дня боротьби проти гомофобії

Кіноклуб Києво-Могилянської Академії та київські активісти Amnesty International в Україні запрошують Вас 16 травня о 18:30 на захід до Міжнародного дня боротьби проти гомофобії за адресою: вул. Набережно-Хрещатицька, 27 (Бурса).

В програмі: показ художньої стрічки "Проект "Ларамі". Режисер та сценарист: Мойзес Кауфман. В ролях: Крістіна Річчі, Стів Бушемі, Бен Фостер, Джеремі Дейвіс США, 2002 р., 97 хв.

Після кінопоказу відбудеться дискусія із Андрієм Маймулахіним, координатором інформаційно-правозахисного Центру для геїв та лесбійок "НАШ СВІТ" ( www.gay.org.ua).

В основі фільму – реальні події – вбивство 21-річного гея Метью Шепарда в містечку Ларамі, штат Вайомінг, в жовтні 1998 року. Двоє молодих людей викрали його, жорстоко побили та залишили помирати наодинці, прив`язавши до огорожі. Після події група акторів із Нью-Йорка під назвою «Тектонічний театральний проект» (Tectonic Theater Project) вирушає в Ларамі для того, щоб дослідити реакцію місцевих жителів на трагічну подію, яка на той час стала основною темою газетних публікацій та телесюжетів по всій країні.

Вхід вільний. Довідки за телефоном: 80503346604