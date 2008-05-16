Показ коротких документальних фільмів, зроблених журналістами, які розслідували обставини трагедії в Андижані (Узбекистан)

Фонд ім. Фрідріха Еберта (Регіональне представництво в Україні та Білорусі) спільно з Київською медіа-профспілкою запрошують 17 травня о 16.30 взяти участь у заході: Медіа-кіноклуб «На Сіновалі». Захід присвячений третій річниці масових розстрілів демонстрантів в Андижані (Узбекистан). Відбудеться показ коротких документальних фільмів, зроблених журналістами, які розслідували обставини цієї трагедії:

- «Андижан» (Велика Британія, 2005 р.,), авторка – Шахіда Якуб, британська журналістка узбецького походження. Фільм був зроблений Шахідою через місяць по різанині в Андижані, коли урядові війська розстріляли кількатисячну антиурядову демонстрацію. Відтоді точну кількість загиблих встановити не вдалося. Журналістка зустрілася з очевидцями подій – в Узбекистані та за кордоном;

- Програма ТК «Інтер» (Україна, 2005 р.), автор – Руслан Ярмолюк. Телефільм зроблений по поверненні української знімальної групи з Андижана. Вітчизняні журналісти опинились одними з перших на місці розстрілу демонстрантів – і фільмували наслідки. Однак вивезти відзнятий матеріал виявилося непросто…

- Можливий показ стрічки "Андижан: Передбачувана різанина" (Данія, 2007 р.) данського журналіста і політолога Майкла Андерсена.

До участи у заході запрошений Cергій Данилов з Центру Близькосхідних досліджень, представники узбецької громади – зокрема, Іном Бабаханов - член опозиційної партії "Бирлик", біженець; Максим Буткевич та співробітниці проекту допомоги біженцям з Узбекистану ініціативи "Без кордонів" – проекту ГО «Соціальна дія»

Метою медіа-кіноклубу є популяризація демократичних і соціальних цінностей шляхом показу документальних фільмів та проведення публічних дискусій за участи громадсько-активних журналістів та запрошених експертів на важливі соціальні теми, підвищення журналістського інтересу до зазначених тем, наближення представників експертного середовища до медійників та привернення уваги громадськості до світового та українського документального кінематографу .

Медіа-кіноклуб збирається у ресторані «Сіновал» за адресою: вул. Саксаганського, 40

За акредитацією та додатковою інформацією звертайтеся до: Ольги Веснянки, ukrvesna@online.ua, 8 050 334 66 04.

Кількість місць для журналістів обмежена.