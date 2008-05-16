Ющенко у Лондоні відкрив виставку до 75-річчя Голодомору

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у рамках робочого візиту до Великої Британії взяв участь у відкритті виставки «Страчені голодом: невідомий геноцид українського народу», присвяченої 75-м роковинам Голодомору 1932-1933 років, після чого також оглянув експозицію.

Як повідомляє прес-служба Президента України, у своєму виступі глава Української держави наголосив на величезних масштабах цієї гуманітарної катастрофи, коли протягом одного року загинуло до 10 млн. українців.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що Голодомор був свідомо спланований тоталітарним режимом. «Мова йде про цілеспрямовані дії по знищенню цілого народу», - сказав він. Президент наголосив на важливості встановлення історичної правди про ці трагічні події, особливо зважаючи на те, що тривалий час ця сторінка української історії замовчувалася, а за спогади про неї люди могли постраждати від політичних репресій.

На переконання Президента, відкрита сьогодні в Лондоні виставка апелює до загальнолюдських цінностей і моралі - експозиція також закликає зробити висновки із трагічних подій 1932-1933 років, щоб відвернути повторення подібних трагедій в майбутньому.

Від імені Українського народу Президент подякував усім, завдяки кому відкрилася виставка.

Присутні вшанували пам`ять жертв Голодомору хвилиною мовчання.

Виставка відкрилася у приміщенні Парламенту Великої Британії за сприяння Палати лордів.