У Європейський суд з прав людини найбільше скаржаться на Росію

Росія посідає перше місце за числом скарг у Страсбурзький суд. Про це на конференції, присвяченій десятиліттю участі РФ у Європейській конвенції про захист прав людини й основних свобод, заявив суддя від Росії Анатолій Ковлер.

Росія посідає перше місце за числом скарг у Європейський суд з прав людини. Про це на конференції, присвяченій десятиліттю участі РФ у Європейській конвенції про захист прав людини й основних свобод, заявив суддя від Росії Анатолій Ковлер.

"20 тис. 300 скарг із Росії на цей момент перебуває в стадії виробництва в Європейському суді. Це 26% від загального числа скарг", - зазначив суддя Європейського суду з правах людини, вибраний від РФ, Анатолій Ковлер на міжнародній науковій конференції "Десять років участі РФ у Європейській конвенції про захист прав людини". "Частка Туреччини - 12%, Румунії - 10%. Тут ми попереду Європи всієї", - повідомив Ковлер.

Зараз на стадії розгляду - 1500 скарг. Як зазначив А. Ковлер, більше половини з них стосуються порушення статті 6 Європейської конвенції з прав людини (право на справедливий судовий розгляд).

Усього ж за 10 років у Страсбурзький суд надійшло 46 тисяч 685 скарг, що становить біля чверті всіх звернень до цієї інстанції.

"Це пропорційно частці населення Росії, тому не можна говорити, що Європейський суд завалений скаргами з нашої країни", - пояснив А. Ковлер.

Варто зазначити, що тільки за минулий рік Страсбурзький суд, за підсумками розгляду російських позовів, стягнув на користь громадян більше 2 мільйонів євро. З них близько 700 тисяч євро - компенсації за необґрунтований вирок під варту.

Варто також зазначити, що для самого Європейського суду розгляд великої кількості російських позовів обходиться також недешево. У зв`язку з цим Єврокомісія й Рада Європи вже заявляли про намір ввести навчальні програми для російських суддів, прокурорів, офіцерів міліції, юристів і правозахисників. Це обійшлося б набагато в меншу суму й дозволило б зменшити число скарг на некваліфіковану роботу російських чиновників від юриспруденції.

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