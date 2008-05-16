CNN офіційно вибачився перед китайською нацією

Керівництво американської телекомпанії CNN офіційно вибачилося перед китайською нацією за образливі висловлення одного зі своїх ведучих, повідомило у четвер МЗС КНР.

Про це йдеться на сайті Главред.

Відповідно до повідомлення, розміщеному на сайті китайського зовнішньополітичного відомства, послання з офіційними вибаченнями якийсь час назад було спрямовано керівництвом телекомпанії послові Китаю в США.

На початку квітня працівник CNN Джек Кафферті в одній з передач заявив, що Китай експортує в США «покрите свинцевою фарбою барахло» й «отруєний корм для тварин», а також допустив образливі висловлення на адресу китайського народу.

Через тиждень керівництво компанії вибачилося за інцидент, заявивши про те, що «ні пан Кафферті, ні CNN не мали на меті заподіяти образи китайському народу, CNN просить пробачення в усіх, хто сприйняв ці висловлення в такому ключі». Однак глава департаменту інформації й преси МЗС КНР Лю Цзяньчао дав зрозуміти, що розповсюджена заява CNN у зв`язку із цим інцидентом незадовільна й закликав «CNN й особисто Кафферті принести глибокі вибачення китайському народу».

Наприкінці квітня суд Нью-Йорка прийняв до розгляду поданий двома китаянками позов на 1,3 мільярди доларів проти телекомпанії CNN, в ефірі якої пролунали образливі висловлення на адресу китайського народу.

Позивачки мають намір одержати компенсацію в розмірі приблизно одного долара для кожного з 1,3 мільярди жителів КНР за допущені американською компанією образливі висловлення на адресу китайського народу.

Для ведення розгляду сформована група із шести юристів.