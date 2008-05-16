Уперше в Україні за антисемітизм засудили сільського вчителя

Відбувся суд над учителем Несватковської школи Миколою Якимчуком, що сказав учням, що "євреїв треба знищувати".

Це перший випадок у незалежній Україні, коли суд виніс подібне рішення.

20 травня 2005 року прокуратура Олександрівського району кіровоградської області порушила кримінальну справу відносно вчителя української мови й літератури Миколи Якимчука. 48-літній педагог був обвинувачений у порушенні принципу рівноправності громадян по расовій, національній приналежності або відношення до релігії. У школі від нього часто чули принизливі слова про етнічних євреїв, у тому числі й про тих, які навчалися та викладали поруч. Позиватися вирішила одна із вчительок - єврейка за походженням

Обвинувачуваний був засуджений по статті за розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Вчителя визнали винним, але амністували як чорнобильця. Втім, після вироку суду місцеве управління освіти планує звільнити педагога. Сам вчитель провини не визнає.

За матеріалами ТСН,reactor.org.ua