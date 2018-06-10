«Голий пробіг» у Львові викликав неймовірний ажіотаж (фоторепортаж)

Вчора, 15 травня, у Львові відбулася нестандартна акція-протест "Голий пробіг". Забіг під львівською Ратушею викликав неймовірний ажіотаж серед населення. Подивитись на сімох голих хлопців та одну голу дівчину прийшла неймовірна кількість львів’ян.

О 22:30 на площі Ринок, 14 з під`їзду вибігли голі люди: семеро хлопців та одна дівчина. Вони тримали в руках плакати з протестними написами, на кшталт: "Свободу пінгвінам в Антарктиді". Таким чином учасники акції намагалися донести до суспільства свій протест проти шаблонних обмежень в суспільстві.

Ще одна мета акції - реклама нового сайту "Шароджобс.ком". Нова Інтернет-сторінка засуджуватиме усі огріхи суспільства та закликає людей жити корисно і весело.

Після забігу хлопці сказали: «Хочемо подякувати нашій недолугій міліції, яка, як завжди, не виконує своєї роботи. Цією акцією ми протестуємо проти насильства, СНІДу та наркоманії. Усі шаблонні акції, які були дотепер, не привертали уваги, а ми намагались привернути увагу громадськості і викорінити всі суспільні принципи», – сказав прес-секретар акції Андрій.

Хлопець, який був учасником забігу, зізнався, що люди його збили з пантелику, а сам він, коли біг, то в протигазі практично нічого не бачив.

Міліція таки затримала двох осіб, проте не самих учасників забігу, а звичайних глядачів. Проте потім хлопців відпустили.

За матеріалами Zaxid.net і ЗІК

Фото УНІАН