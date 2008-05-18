Інтерпол екстрадував в Україну злочинця

Український Інтерпол здійснив екстрадицію на батьківщину нашого співвітчизника, що переховувався від правосуддя у Португалії.

Як повідомили УНІАН ДЗГ МВС України, зловмисника розшукував Робочий апарат Укрбюро Інтерполу упродовж 2001-2007 років за скоєння розбійного нападу. Зокрема, у 1995 році він, перебуваючи в складі військового наряду з охорони громадського порядку в м. Харкові разом з двома військовослужбовцями строкової служби, безпідставно застосував до трьох громадян насилля у вигляді заподіяння останнім тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості та побоїв, від отримання яких один із громадян помер. Ще 1999 році стосовно нього було винесено постанову про притягнення до відповідальності за ч. 2 ст. 142 (розбій, вчинений за попереднім зговором групою осіб) та ч. 2 ст.166 (перевищення влади або посадових повноважень, якщо воно супроводжувалось насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями) КК України.

У 2001 році зловмисника оголосили в розшук. У результаті скоординованих Робочим апаратом Укрбюро Інтерполу розшукових заходів його було затримано правоохоронними органами Португалії в листопаді 2007 року.

Після оформлення всіх необхідних документів 7 травня 2008 року конвой MBС України на чолі з працівником Робочого апарату Укрбюро Інтерполу здійснив екстрадицію зловмисника до України.