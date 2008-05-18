У США заборонили звільняти за комуністичні погляди

Каліфорнійський сенат 15 травня відмінив закон, згідно з яким жителі штату могли бути звільнені з роботи в державних установах через приналежність до Комуністичної партії, передає Лента.руз посиланням на Associated Press.

З ініціативою скасування виступили представники Демократичної партії, що має більшість у місць в сенаті штату. Демократи стверджували, що комуністична система провалилася, але право кожної людини - дотримуватися певних політичних поглядів, і переконання не можуть бути перешкодою до роботи в державних установах.

Республіканці виступали за збереження закону, оскільки, з їх погляду, комуністи все ще перешкоджають розповсюдженню демократії в світі, утримуючи владу на Кубі і в Китаї. За словами одного з республіканських сенаторів, люди, які виступають проти принципів діяльності американського уряду, не повинні працювати в школах і інших державних установах.

Нині скасований закон був ухвалений в період холодної війни.

На 2008 рік Каліфорнія залишалася єдиним штатом, де діяли такі правила.