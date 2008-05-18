Знайомство в інтернеті призвело до самогубства 13-річної дівчинки

У США 49-річній американці пред`явлено звинувачення в тому, що вона, використовуючи інтернет-портал, довела до самогубства 13-річну дівчинку. За даними слідства, Лорі Дрю, зареєструвавшись на сайті і від імені неіснуючого юнака кілька тижнів спілкувалася з Меган Майєр. Після того, як неіснуючий хлопець розірвав віртуальні відносини, дівчинка наклала на себе руки. Лорі Дрю звинувачується за чотирма статтями, кожна з яких передбачає до п`яти років тюремного ув`язнення.

Л.Дрю, яка була сусідкою дівчинки, що наклала на себе руки, заперечує, що вона реєструвалася на сайті як підліток і надсилала М.Майєр повідомлення, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Бі-бі-сі.

Адміністрація інтернет-порталу заявила, що виступає проти введення в оману і залякування в інтернеті.