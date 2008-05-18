На спомин про жертв депортації із свічок виклали карту Криму

У Сімферополі вчора пройшла акція «Запали вогонь у своєму серці» на спомин про жертви депортації 1944 року. З настанням сутінків на центральній площі міста учасники акції запалили близько двох тисяч маленьких свічок.

Як передає кореспондент УНІАН, із засвічених свічок була складена символічна карта Криму, в центрі півострова зі свічок викладена цифра "64" - 18 травня 2008 року виповнюється 64-а річниця депортації кримських татар з Криму. Крім цього, зі свічок був викладено напис «No genocide» (ні геноциду) і тамга – національний символ кримськотатарського народу.

В акції, організованій Кримськотатарським молодіжним центром, взяли участь 300-400 осіб.

У коментарі УНІАН перший заступник голови Меджлісу кримських татар Рефат ЧУБАРОВ висловив надію, що акція «Запали вогонь у своєму серці» з часом охоплюватиме більше молоді. «Мені в цьому вогні, слово честі, бачиться очищення - очищення для молоді, - сказав Р.ЧУБАРОВ. – Багато зараз у цій акції беруть участь як у видовищі, можливо, до кінця не усвідомлюючи того, що сталося 64 роки тому, але, беручи участь в цій акції, вони просто стають чистішими».

Акція «Запали вогонь у своєму серці» проводиться в Сімферополі другий рік підряд.

Довідка УНІАН. На початку Великої Вітчизняної війни з Криму було виселено кримських німців. У травні 1944 року тодішній керівник СРСР Йосиф Сталін підписав підготовлену НКВС постанову "Про виселення кримських татар з Кримської АРСР до Узбецької РСР". 18 травня 1944 року розпочалася депортація кримських татар. Масовій депортації було піддано, за різними даними, від 180 тис. до 190 тис. кримських татар, у червні того ж року з Криму було депортовано греків, болгар і вірмен.

Процес повернення кримських татар до Криму розпочався наприкінці 80-х - початку 90-х років. З 1993 року 18 травня відзначається в Криму як День пам`яті жертв депортації.

Сьогодні населення Криму становить більш як 1,9 млн. людей, з них більш як 260 тисяч - кримські татари.