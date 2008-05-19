Мітинг на захист приміщення Правозахисної організації Інститут ”Республіка”

20 травня пройде мітинг на захист будівлі на вулиці Горького 12-б, що її наразі займає Правозахисна організація «Інститут "Республіка"».

Як повідомив член правління Інституту «Республіка» Володимир Чемерис, на будівлю претендує Василь Грицак, «лауреат антипремії «Будяк року», яку йому вручили українські правозахисні організації за систематичні порушення права на приватність». За словами пана Чемериса, Київська міська рада передала це приміщення Грицакові, «порушивши українське законодавство, знехтувавши закріплене в українських законах переважне право «Республіки» як діючого орендаря на оренду цього приміщення».

16 травня, Господарський суд міста Києва має винести рішення по справі щодо скасування згаданих рішень Київради. Але, говориться у листі п.Чемериса, 20 травня, ще до того, як рішення суду зможе набрати чинності, Грицак має намір за допомогою захопити приміщення.

Збір для бажаючих взяти участь у мітингу оголошено на 10.00 безпосередньо біля будівлі на вул. Горького, 12-б.