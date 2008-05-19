Ющенко: Україна має засудити комуністичний режим

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує внести на розгляд парламенту законопроект про ліквідацію в державі символів тоталітарного та комуністичного режимів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав вчора на церемонії вшанування пам’яті жертв тоталітарного режиму, що проходить на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».

Президент пообіцяв, що визначить цей законопроект як невідкладний.

Також В.ЮЩЕНКО наполягатиме на ухваленні вже внесених ним в парламент законопроектів про правовий статус борців за незалежність України 30-60-х років та про встановлення кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору та Голокосту.

«Україна має раз і назавжди відмежуватись від радянського минулого, засудити комуністичний режим», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також закликав тих, хто сьогодні висловлюється за повернення комуністичного ладу і сталінської «твердої руки», запам’ятати, що тоталітарні режими знищують всіх і першими «постукаються в двері саме до вас». В.ЮЩЕНКО підкреслив, що комуністична верхівка лише прикривалась ідеологією, а насправді жадала абсолютної влади і заради цього знищувала людей.

Президент зауважив, що в Україні цей режим лютував з подвійною силою, щоб знищити українське волелюбство. Він нагадав, що лише в Биківнянському лісі було закатовано більш як 100 тис. людей, а по всій Україні стоять мільйони безіменних могил, у який поховані жертви комуністичного режиму.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що необхідно зробити все, щоб назвати прізвища всіх, хто був закатований, а також назвати прізвища тих, хто катував. Він висловив сподівання, що через рік у Биківні з’явиться стіна ганьби з прізвищами тих, хто розстрілював людей. Глава держави також наголосив, що необхідно виявити і оприлюднити прізвища учасників так званих «двійок» і «трійок», що приймали рішення про розстріли борців з комуністичним режимом.

«Я хотів би, щоб імена цих людей знала вся нація, і ми це зробимо», - сказав Президент.

Крім того, В.ЮЩЕНКО наголосив, що українці, аби не повторилось минуле, повинні пам’ятати про репресії 30-40-х років, а також віддати шану загиблим. Він підкреслив, що лише згуртована демократична нація може протистояти подібним викликам.

*** У селищі Биківня впродовж 1930-х - на початку 40-х років здійснювалося поховання понад сотні тисяч людей, закатованих органами НКВС.

18 травня, відповідно до Указу Глави держави, в Україні відзначається День пам’яті жертв політичних репресій.