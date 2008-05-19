Колони кримських татар пройшли, скандуючи ”Аллах акбар”

У Сімферополі відбувся Всекримський жалобний мітинг з нагоди Дня пам`яті жертв депортації 1944 року.

Як передає кореспондент УНІАН, в жалобній акції, за оцінками журналістів, взяли участь до 10 тисяч осіб. Міліція називає інші цифри – 7,5-8 тис. людей, в Меджлісі кримських татар заявили, що на мітинг зібралося до 30 тис. осіб.

Колони кримських татар, збираючись на мітинг, пройшли центральними вулицями Сімферополя, скандуючи «Аллах акбар!». Мітинг проходив під прапорами України і кримськотатарського народу, багато прапорів були з траурними чорними стрічками. Мітингуючі тримали в руках транспаранти з написами: «Геноцид продовжується!», «Відновити державність кримських татар», «Вимагаємо повернути наше майно!» і т.д.

Перед присутніми виступили представники Меджлісу, кримського уряду, Представництва Президента України в Криму. У мітингу цього разу не брав участі лідер Меджлісу кримських татар Мустафа ДЖЕМІЛЬОВ – наразі він перебуває в Брюсселі, на Асамблеї непрезентованих народів і націй.

Учасники мітингу прийняли резолюцію, в якій заявили, що «катастрофічні наслідки злочинної депортації 18 травня 1944 року і десятиліть насильницького утримання кримськотатарського народу в місцях вигнання не усунено і до сьогодні». «Процес повернення кримськотатарського народу на свою Батьківщину не завершено, наші сім`ї розділені, десятки тисяч кримських татар все ще перебувають проти своєї волі в місцях депортації. Українська держава і країни-члени СНД не тільки самоусунулися від виконання раніше взятих зобов`язань по сприянню в поверненні на свої землі раніше депортованих кримських татар та їхніх нащадків, але й створюють нові перешкоди на шляху їх повернення, - йдеться в резолюції. - Не може бути ніякого виправдання владі, яка не прийняла за 17 років незалежності України жодного закону, спрямованого на відновлення політичних, економічних, соціальних і культурних прав кримськотатарського народу. Подальше ігнорування керівництвом України і значною частиною українських політиків законних інтересів і прав кримськотатарського народу є прямим викликом, декларованим принципам демократії і справедливості, що повинні бути закладені в основу будівництва незалежної і демократичної України».

У коментарі журналістам перший заступник голови Меджлісу Рефат ЧУБАРОВ заявив, що «український політикум не в змозі в сьогоднішній ситуації комплексно підходити до вирішення кримськотатарської проблеми». У зв`язку з цим учасники Всекримського жалобного мітингу закликали спеціалізовані інститути Організації Об`єднаних Націй, Ради Європи і Європейського Союзу направити своїх повноважних представників «з метою надання ефективної допомоги в ухваленні Українською державою рішень, спрямованих на повне відновлення прав кримськотатарського народу».

Довідка УНІАН. У травні 1944 року тодішній керівник СРСР Йосип Сталін підписав підготовлену НКВД ухвалу «Про виселення кримських татар з Кримської АССР до Узбецької РСР». Кримських татар обвинуватили в співпраці з фашистами. Виселення кримських татар почалося вранці 18 травня 1944 року і було завершене до вечора 20 травня. За різними даними, від 180 тис. до 190 тис. кримських татар були виселені з території півострова.

Крім кримських татар, з Криму виселили представників інших народів: на початку війни, в 1941 році – кримських німців; у 1944 році - вірмен, болгар і греків.

Масове повернення депортованих почалося в кінці 1980-х – на початку 1990-х років. Важливу роль в юридичному оформленні цього процесу зіграла Декларація Верховної Ради СРСР від 14 листопада 1989 року «Про визнання незаконними і злочинними репресивних актів проти народів, що піддалися насильницькому переселенню, і забезпеченню їхніх прав». У 1991 році були прийняті закони «Про реабілітацію жертв політичних репресій» і «Про реабілітацію репресованих народів».

З 1993 року 18 травня відзначається в Криму як День пам`яті жертв депортації. Зараз населення Криму становить понад 1,9 млн., з них більше 260 тисяч - кримські татари.