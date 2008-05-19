СБУ викрила в Києві російську схему підкупу виборців «Вавілон»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Генеральній прокуратурі України та Службі безпеки України поінформувати громадян про кримінальну відповідальність за продаж своїх голосів на виборах.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це йшлося на зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА з Генеральним прокурором Олександром МЕДВЕДЬКОМ та т.в.о. голови СБУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКОМ.

Обговорюючи дотримання законодавства під час виборчої кампанії у Києві, Президент поставив вимогу оперативно зреагувати на прояви порушення законів і припинити масштабну корупцію.

«Незалежно від того, про яку політичну силу йдеться, цього у Києві, як і будь-де в Україні, не повинно бути. Це питання вашої честі – виконати закон», – сказав Президент.

Він підкреслив, що винні у вчиненні таких дій повинні нести відповідальність згідно з чинним українським законодавством.

Т.в.о. голови СБУ повідомив, що Службою безпеки задокументовано 35 випадків підкупу виборців і викрито схему підкупу виборців під назвою «Вавілон», яка є розробкою російських політтехнологів.

Генеральний прокурор повідомив, що Прокуратурою міста Києва порушено одну кримінальну справу за статтею 157 – перешкоджання здійсненню права людей на вибір, а також проводяться ще 2 перевірки, за якими сьогодні буде прийнято рішення про порушення кримінальних справ.

Глава держави також поставив завдання до силовиків виступити із прес-конференцію, під час якої оприлюднити основні схеми підкупу виборців та застерегти людей про відповідальність за вчинення таких дій.

«Ті, хто провадив цю схему, повинні зразу нести відповідальність, щоб їхня діяльність не поширювалася. На порушення виборчого законодавства, розквіт політичної корупції, який зараз існує на київських виборах, незалежно від кольору прапора, ви повинні давати належну правову оцінку», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави також поставив завдання розслідувати фінансування політичної реклами.

«Це питання вашої компетенції – дослідити, як у рамках законодавства фінансується ця реклама, в яких лімітах можна фінансувати таку кількість реклами? Я переконаний, що тут також є грубе порушення закону», – сказав Президент.

Як відомо, 25 травня відбудуться позачергові вибори Київського міського голови та до Київської міської ради.