Представники Меджлісу в Брюсселі обговорили ненасильницкий опір

Голова Меджлісу кримських татар Мустафа ДЖЕМІЛЄВ і заступник керівника відділу Меджлісу із зовнішніх зв`язків, делегат Курултаю Абдураман ЕГІЗ взяли участь в роботі IХ Конгресу Організації непредставлених в ООН народів (ОНН), який проходив у будівлі Європарламенту в Брюсселі 16-17 травня 2008 р.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Меджлісу, основними темами Конгресу були «Гандістський ненасильницький громадянський опір» і «Регіональні автономії та федералізм у контексті внутрішньодержавного самовизначення». З доповіддю про політичну ситуацію і проблеми кримських татар виступив А.ЕГІЗ. Після завершення дискусій з основних тем порядку денного і ухвалення завершального документа, відбулися перевибори керівного складу ОНН. За рекомендацією дев`яти національних делегацій - учасників IХ Конгресу А.ЕГІЗ був обраний членом Президії ОНН. Досягнуто також домовленості, що проміжне засідання правління ОНН (орієнтовно в лютому 2009 року) буде проведене в Криму.

Організація непрезентованих в ООН народів створена в 1991 році за ініціативою 15 національних організацій, зокрема Меджлісу кримськотатарського народу. Будучи нині консультативним органом при Раді Європи і ООН, ця організація займається захистом прав народів, які поки що не мають своїх національних держав.