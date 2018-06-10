Кримські татари пригадали 1944-й (фоторепортаж)

18 травня 2008 р. - 64 роки з моменту масового виселення кримських татар з території Криму до Узбецької РСР.

Як відомо, в травні 1944 року тодішній керівник СРСР Йосиф Сталін підписав підготовлену НКВС постанову «Про виселення кримських татар з Кримської АРСР до Узбецької РСР». Кримських татар звинуватили у співпраці з фашистами. Виселення кримських татар розпочалося вранці 18 травня 1944 року і було завершено до вечора 20 травня. За різними даними, від 180 тис. до 190 тис. кримських татар були виселені з території півострова.

Крім кримських татар, з Криму виселили представників інших народів: на початку війни, в 1941 році – кримських німців; у 1944 році - вірмен, болгар і греків.

Масове повернення депортованих почалося в наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років. Важливу роль в юридичному оформленні цього процесу відіграла Декларація Верховної Ради СРСР від 14 листопада 1989 року «Про визнання незаконними і злочинними репресивних актів проти народів, які були піддані насильницькому переселенню, і забезпечення їх прав». У 1991 році було прийнято закони «Про реабілітацію жертв політичних репресій» і «Про реабілітацію репресованих народів».

З 1993 року 18 травня відзначається в Криму як День пам`яті жертв депортації. На сьогодні населення Криму становить більш як 1,9 млн., з них більш як 260 тисяч - кримські татари.

З нагоди Дня пам`яті жертв депортації в Криму 17-18 травня пройшли жалобні заходи.

Учасники Всекримського жалобного мітингу заявили, що «не може бути ніякого виправдання владі, яка не прийняла за 17 років незалежності України жодного закону, спрямованого на відновлення політичних, економічних, соціальних і культурних прав кримськотатарського народу». У зв`язку з цим учасники мітингу закликали спеціалізовані інститути Організації Об`єднаних Націй, Ради Європи і Європейського Союзу направити своїх повноважних представників «з метою надання ефективної допомоги в ухваленні Українською державою рішень, спрямованих на повне відновлення прав кримськотатарського народу».

Фото Олексія Сувірова. УНІАН