Кримські татари пригадали 1944-й (фоторепортаж)
64 роки тому Йосиф Сталін підписав підготовлену НКВС постанову «Про виселення кримських татар з Кримської АРСР до Узбецької РСР»... 17-18 травня в Криму пройшли жалобні заходи...
18 травня 2008 р. - 64 роки з моменту масового виселення кримських татар з території Криму до Узбецької РСР.
Як відомо, в травні 1944 року тодішній керівник СРСР Йосиф Сталін підписав підготовлену НКВС постанову «Про виселення кримських татар з Кримської АРСР до Узбецької РСР». Кримських татар звинуватили у співпраці з фашистами. Виселення кримських татар розпочалося вранці 18 травня 1944 року і було завершено до вечора 20 травня. За різними даними, від 180 тис. до 190 тис. кримських татар були виселені з території півострова.
Крім кримських татар, з Криму виселили представників інших народів: на початку війни, в 1941 році – кримських німців; у 1944 році - вірмен, болгар і греків.
Масове повернення депортованих почалося в наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років. Важливу роль в юридичному оформленні цього процесу відіграла Декларація Верховної Ради СРСР від 14 листопада 1989 року «Про визнання незаконними і злочинними репресивних актів проти народів, які були піддані насильницькому переселенню, і забезпечення їх прав». У 1991 році було прийнято закони «Про реабілітацію жертв політичних репресій» і «Про реабілітацію репресованих народів».
З 1993 року 18 травня відзначається в Криму як День пам`яті жертв депортації. На сьогодні населення Криму становить більш як 1,9 млн., з них більш як 260 тисяч - кримські татари.
З нагоди Дня пам`яті жертв депортації в Криму 17-18 травня пройшли жалобні заходи.
|У Сімферополі пройшла акція «Запали вогонь у своєму серці»
|На спомин жертв депортації запалили дві тисячі свічок
|Із засвічених свічок виклали контур Криму, в центрі - цифра ”64”
|Зі свічок був викладено напис «No genocide» і тамга – національний символ кримськотатарського народу
|18 травня у Сімферополі відбувся жалобний мітинг. Колони кримських татар, збираючись на мітинг, скандували «Аллах акбар!»
|Учасники мітингу
|В акції, за оцінками журналістів, взяли участь до 10 тисяч осіб. Міліція називає інші цифри – 7,5-8 тис., Меджліс - до 30 тис. осіб.
Учасники Всекримського жалобного мітингу заявили, що «не може бути ніякого виправдання владі, яка не прийняла за 17 років незалежності України жодного закону, спрямованого на відновлення політичних, економічних, соціальних і культурних прав кримськотатарського народу». У зв`язку з цим учасники мітингу закликали спеціалізовані інститути Організації Об`єднаних Націй, Ради Європи і Європейського Союзу направити своїх повноважних представників «з метою надання ефективної допомоги в ухваленні Українською державою рішень, спрямованих на повне відновлення прав кримськотатарського народу».
Фото Олексія Сувірова. УНІАН