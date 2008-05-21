В Української Гельсінської спілки нове керівництво

Українська Гельсінська спілка з прав людини провела загальні збори асоціації, на яких було обрано новий склад правління та нового голову правління.

В правління увійшли:

1. Олександр Букалов (Громадська організація „Донецький Меморіал”, м. Донецьк)

2. Аркадій Бущенко (Харківська правозахисна група, м. Харків)

3. Микола Козирєв (Громадський комітет захисту конституційних прав та свобод громадян, м. Луганськ)

4. Олександр Степаненко («Гельсінська ініціатива-ХХІ» м. Чортків, Тернопільська область)

5. Микола Коробко (Криворізьке міське об’єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Шевченка м. Кривий Ріг)

6. Володимир Чемерис (Інститут „Республіка”, м. Київ)

7. Алла Тютюнник (Херсонська міська асоціація журналістів „Південь” м. Херсон )

8. Сергій Буров (громадська організація «М’АРТ» («Молодіжна Альтернатива»,м. Чернігів)

9. Володимир Пономаренко (Конотопське товариство споживачів і платників податків "Гідність" м. Конотоп, Сумська область)

Головою правління був обраний 42-х річний Аркадій Бущенко – досвідчений правозахисник, адвокат, член Харківської правозахисної групи (ХПГ).

Аркадій Бущенко закінчив Національну Академію України за спеціальністю правознавство, з 2003 року займається правозахисною діяльністю. На його рахунку понад 40 заяв до Європейскього суду з прав людини.

Новообраний голова правління є експертом робочої групи з підготовки проекту Кримінального процесуального кодексу України Національної комісії з утведження демократії та верховенства права при Президенті України.

А.Бущенко є автором 9 книжок та 15 публікацій з правозахисної тематики.

Рішенням зборів зі складу УГСПЛ була виключена Вінницька правозахисна група за вчинення дій, що істотно погіршують репутацію асоціації.

УГСПЛ