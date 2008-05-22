Левченко: міськрада врятувала Донецьк від... насильницької українізації

Рішення сесії Донецької міської ради про недопущення планового збільшення україномовних шкіл у місті є демократичним кроком, заявляє секретар Донецької міськради Микола ЛЕВЧЕНКО.

Про це він заявив сьогодні в інтерв`ю кореспонденту УНІАН.

"Я впевнений і беруся довести, що це справді демократичний крок", - наголосив М.ЛЕВЧЕНКО, коментуючи факт ухвалення цієї поправки в Програмі розвитку освіти Донецька 20 травня на сесії міськради.

За його словами, "поправка стосується того, щоб ми не здійснювали насильницьку українізацію в місті Донецьку". "Поправка спрямована на те, щоб ми припинили й не допускали планового, за вказівкою зверху від урядовців з Києва, які не помічають думки людей, відкриття непотрібних і зайвих шкіл якою завгодно мовою," – наголосив М.ЛЕВЧЕНКО.

Він вважає, що в місті потрібно провадити "щодо мови у сфері освіти політику, яка спиралася б на думки жителів Донецька". "Це означає, що коли є заяви від батьків про зарахування в український або в російський клас, то згідно з цими набраними заявами до 1 вересня у нас і повинні відкриватися нові класи, нові школи, - пояснив секретар міськради, - Але в жодному разі це не повинне бути планово, за вказівками згори".

Планове відкриття таких шкіл призведе до того, що "потім ми думатимемо, ким їх наповнювати, а такого бути не повинно", - запевнив М.ЛЕВЧЕНКО.

Він повідомив, що він особисто розробив і виніс цю поправку на сесію для голосування .

"Я хотів би наголосити, що поправка – це моя особиста ініціатива, я хочу нести за це повну відповідальність. Я доведу будь-якому політикові, що ця поправка демократична і що вона захищає інтереси донеччан", - сказав М.ЛЕВЧЕНКО. І додав: "Поправку внесено тільки для того, щоб стримати насильницьку українізацію. Тому що я не проти української мови, я просто захищаю російськомовне населення".

Секретар міськради наголосив, що він спирається на статистичні дані, які свідчать, що "85% жителів Донецька офіційно вважають рідною мовою російську і розмовляють російською мовою". Також, за його словами, "на сьогодні в Донецьку українською мовою навчаються 21% учнів шкіл, і цей відсоток постійно збільшується, тому що батьки пишуть заяви і зараховують своїх дітей в українські класи та школи".

"Тому я прошу припинити всі істерики з приводу цього рішення і попросити про спокій і зважену позицію. Не відбулося жодної сенсації та нічого надзвичайного", - підсумував М.ЛЕВЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня сесія Донецької міськради виступила проти планового збільшення україномовних шкіл у Донецьку. У рішенні сесії сказано: "Для задоволення потреб населення Донецька в отриманні освіти рідною мовою не допускати: планового збільшення кількості учнів, які навчаються українською мовою, розширення мережі україномовних шкіл і класів; планового збільшення дитячих дошкільних установ і груп з українською мовою навчання".