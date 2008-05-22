У Києві порушили 6 кримінальних справ щодо підкупу виборців

Сьогодні вже порушено 6 кримінальних справ проти осіб, що намагалися підкупити виборців від різних політичних сил. Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив прокурор міста Києва Євген Блажівський.

За його словами, кримінальні справи порушені за фактами недотримання виборчого законодавства з боку Партії регіонів, БЮТ, Блоку Литвина, а також Блоку Кличка. «Прокуратурою порушено 6 кримінальних справ на підставі попередньої перевірки СБУ та зібраних матеріалів, ведеться слідство», – розповів Євген Блажівський.

Водночас, керівник головного управління СБУ у місті Києві Василь Грицак заявив, що до столичної прокуратури з 19 травня його відомство передало матеріали щодо 42 виявлених порушень. «Окрім цього, про виявлені порушення було поінформовано Територіальну виборчу комісію», - додав Василь Грицак.

Згідно зі словами керівника столичного управління СБУ, за 21 травня було виявлено нелегальну друкарню, зірвано сплановану акцію підкупу голосів на користь Партії регіонів, викрито підсобне приміщення, де виборчий штаб кандидата від ПР зберігав продовольчі набори для підкупу виборців.

«На території парку ім. Островського студенти розповсюджували листівки із закликами до зриву виборів та інструкціями, яким чином можна пошкодити виборчі бюлетені. У них також було вилучено 30 пляшок з кислотою», - розповів Грицак.

Підкупом виборців, за фактами, що надійшли до СБУ, не гребують й активісти від Блоку Литвина та БЮТ. Так, на території Київського національного лінгвістичного університету активіст БЮТ роздавав студентам по 100 гривень за голос на користь політичної сили, яку він представляв. Також, за вказівкою керівництва працівники комунального підприємства у Дніпровському районі ходили по квартирах і видавали під розпис по 100 гривень на підтримку Блоку Литвина.

«Від імені Блоку Кличка з автомобіля без номерних знаків розповсюджувалися окуляри в обмін на особисті дані громадян та їх підпис. Крім того активіст цього ж Блоку переконував представників ЖЕКів у тому, що якщо вони проголосують за Блок Кличка і той переможе на виборах, їм буде надано ряд керівних посад в державних адміністраціях міста», - повідомив Василь Грицак.

Разом з тим, керівник столичного управління СБУ зазначив, що причетність політичних сил – учасників виборчих перегонів до фактів порушень законодавства буде з’ясовуватись у суді.