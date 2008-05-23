У МВС створено управління захисту громадян від... міліціонерів

Порушеннями прав людини з боку правоохоронних органів займатиметься окреме новостворене управління у міністерстві внутрішніх справ України.

"Якщо ваші права у будь-який спосіб порушили працівники міліції, ви можете звернутися до новоствореного управління в усній чи письмовій формі", - каже представник департаменту на Львівщині Тарас Гаталяк. Управління уповноважене ініціювати розслідування таких випадків із залученням внутрішньої служби безпеки міліції. У коментарі „Німецькій хвилі” голова правозахисної організації „Твоє право” Андрій Гнида повідомив, що створення такого департаменту – це великий позитив, який працюватиме на підсилення роботи правозахисних організацій. Адже це управління матиме доступ до закритих установ, куди доступ правозахисника обмежено. Втім, Гнида вважає, що через недовіру до міліції управлінню не слід розраховувати на масові звернення громадян. Та й зрештою, це – робота правозахисних громадських організацій, а управління мало б зосередитись на моніторингу загальної ситуацію з дотриманням прав чи то затриманих, чи мігрантів, чи потерпілих на ґрунті расизму, тощо. І подавати певні пропозиції у міністерство задля вдосконалення роботи правоохоронної системи в цілому. А ще, каже Гнида, департамент повинен забезпечити доступ правозахисників до матеріалів розслідувань внутрішньої служби безпеки.