У Дніпропетровську створять Єдиний центр для нацменшин

У Дніпропетровську створюють єдиний центр для діяльності всіх зареєстрованих у місті національних меншин. Проект уже готовий і має бути затверджений на сесії міськради.

У єдиному центрі свої офіси планують розмістити два десятки національно-культурних товариств, що офіційно зареєстровані в обласному центрі. Вірмени, азербайджанці, білоруси та інші матимуть можливість розмістити недільні школи, в яких викладають національну мову та культуру, центри з розвитку традиційних ремесел, мистецтв, а також осередки національних церков. У Будинку національностей працюватиме також спеціалізований центр, куди по допомогу зможуть звертатися гості з країн, які мають тут національні громади. Реалізація цього проекту, каже міський голова Дніпропетровська Іван Куліченко, допоможе вирішити низку болючих проблем, що стосуються повернення деяким громадам культових споруд. Часто це пов’язано зі складними юридичними процедурами, і їхнє вирішення триває роками. Будувати собі нові церкви та окремі культурні центри громадам часто бракує коштів. З 20 існуючих такий має лише єврейська громада. Будинок національностей будуватимуть спільно. Частину коштів обіцяє виділити місцева влада, решту – збиратимуть самі громади.

Німецька хвиля