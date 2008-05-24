Творча група з Голівуду знімає в Україні фільм про Голодомор

У Чернігівській області перебуває творча група на чолі з американським режисером Боббі ЛЕЄМ, який знімає повнометражний документальний фільм про Голодомор в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, у Чернігові американці відвідали Державний історичний архів у Чернігівській області, поспілкувалися з місцевими журналістами, а також працюватимуть з очевидцями трагедії у селах Чернігівського району, знімаючи їх свідчення.

Під час засідання прес-клубу "Ділове слово" Б.ЛЕЙ поінформував, що його мета – донести американцям і представникам західного світу правду про Голодомор в Україні 1932-1933 років, "довести світові, що це був геноцид українського народу".

Темою режисер зацікавився півтора роки тому, коли побував на панахиді жертв Голодомору в Україні у Лос-Анджелесі. Потім відбулося дослідження і розпочалися зйомки. Зокрема, творча група вже записала свідчення очевидців Голодомору – українських емігрантів у Лос-Анджелесі, Детройті та Торонто.

В Україні американський режисер перебуватиме три тижні, за цей час, окрім Чернігівщини, він планує побувати у Харківській, Миколаївській, Черкаській та Київській областях.

У Києві Б.ЛЕЙ вже записав інтерв`ю з істориками, відвідав архів СБУ та зустрівся з вдовою дослідника Голодомору Джеймса Мейса Наталією МЕЙС-ДЗЮБЕНКО.

"Ми шоковані тим, скільки довелося страждати українському народу", - сказав Б.ЛЕЙ.

Також режисер не виключає, що наступний фільм зніматиме про масові політичні репресії.

Випуск фільму "Голодомор: Геноцид України в роках 1932-1933" заплановано у листопаді цього року до 75-х роковин Голодомору в Україні, а перед цим відбудуться три прем`єри, у тому числі в Києві. Це буде перший довготривалий документальний фільм (95 хв.) про трагедію українців.