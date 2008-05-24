Школа з прав людини для вчителів

Оголошується конкурс на участь у Школі з прав людини для вчителів, що організовує Українська Гельсінська спілка з прав людини разом з Норвезьким Гельсінським Комітетом за фінансової підтримки Норвезького Гельсінського Комітету та Міжнародного Фонду «Відродження».

Школа триватиме 8 днів. Орієнтовні дати проведення школи: з 28 червня по 6 липня 2008 року.

До участі у конкурсі запрошуються вчителі загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів I – II ступеню акредитації, які викладають або будуть навчати правам людини в рамках окремих курсів, факультативних занять або в позакласній роботі.

Учасники Школи зможуть підвищити свій рівень знань щодо демократичних процесів та прав людини, методів навчання правам людини.

Критерії, яким повинні відповідати кандидати є наступними:

- Претенденти є практикуючими вчителями загальноосвітніх навчальних закладів;

- Претенденти мають мотивацію працювати у сфері навчання правам людини;

- Обов`язковою умовою є готовність відвідувати усі заняття протягом 8-денного тренінгу;

- Обов`язковою умовою є готовність працювати у сфері навчання правам людини в партнерстві з іншими учасниками Школи;

- Бажаною умовою є досвід викладання прав людини в рамках окремих курсів, факультативних занять або у позакласній роботі;

- Бажаною умовою є активна участь у роботі недержавних організацій;

- Бажаною умовою є можливість і вміння користуватися електронною поштою.

Точні дані про місце проведення Школи будуть повідомлені пізніше.

Організатори забезпечують проживання та харчування учасників тренінгу, витрати на проїзд до місця проведення Школи й у зворотному напрямку (за умови наявності проїзних документів й у межах вартості проїзду купейним вагоном).

Для участі у Школі необхідно подати заявку встановленої форми, резюме, автобіографію та фото. Формування групи учасників Школи відбуватиметься шляхом конкурсного відбору.

Документи на участь у Конкурсі надсилати поштою за адресою: 04071,

м. Київ, вул. Олегівська, 36, кім. 309 або електронною поштою на адресу: uhr2008@gmail.com, або факсом: (0462) 774 – 110.

Кінцевий термін подачі документів для участі у конкурсі: 17.00, 10 червня 2008 року.

Учасники конкурсу будуть повідомлені про його результати не пізніше 15 червня 2008 року.

Контакти для отримання додаткової інформації:

Телефон/факс: 8 0462 77 41 10;

Телефон моб.: +38 050 9219967; +38 050 3833342

E-mail: uhr2008@gmail.com

Контактні особи:

Сергій Буров

Надія Самардак