Школа з прав людини для вчителів
Оголошується конкурс на участь у Школі з прав людини для вчителів, що організовує Українська Гельсінська спілка з прав людини разом з Норвезьким Гельсінським Комітетом за фінансової підтримки Норвезького Гельсінського Комітету та Міжнародного Фонду «Відродження».
Школа триватиме 8 днів. Орієнтовні дати проведення школи: з 28 червня по 6 липня 2008 року.
До участі у конкурсі запрошуються вчителі загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів I – II ступеню акредитації, які викладають або будуть навчати правам людини в рамках окремих курсів, факультативних занять або в позакласній роботі.
Учасники Школи зможуть підвищити свій рівень знань щодо демократичних процесів та прав людини, методів навчання правам людини.
Критерії, яким повинні відповідати кандидати є наступними:
- Претенденти є практикуючими вчителями загальноосвітніх навчальних закладів;
- Претенденти мають мотивацію працювати у сфері навчання правам людини;
- Обов`язковою умовою є готовність відвідувати усі заняття протягом 8-денного тренінгу;
- Обов`язковою умовою є готовність працювати у сфері навчання правам людини в партнерстві з іншими учасниками Школи;
- Бажаною умовою є досвід викладання прав людини в рамках окремих курсів, факультативних занять або у позакласній роботі;
- Бажаною умовою є активна участь у роботі недержавних організацій;
- Бажаною умовою є можливість і вміння користуватися електронною поштою.
Точні дані про місце проведення Школи будуть повідомлені пізніше.
Організатори забезпечують проживання та харчування учасників тренінгу, витрати на проїзд до місця проведення Школи й у зворотному напрямку (за умови наявності проїзних документів й у межах вартості проїзду купейним вагоном).
Для участі у Школі необхідно подати заявку встановленої форми, резюме, автобіографію та фото. Формування групи учасників Школи відбуватиметься шляхом конкурсного відбору.
Документи на участь у Конкурсі надсилати поштою за адресою: 04071,
м. Київ, вул. Олегівська, 36, кім. 309 або електронною поштою на адресу: uhr2008@gmail.com, або факсом: (0462) 774 – 110.
Кінцевий термін подачі документів для участі у конкурсі: 17.00, 10 червня 2008 року.
Учасники конкурсу будуть повідомлені про його результати не пізніше 15 червня 2008 року.
Контакти для отримання додаткової інформації:
Телефон/факс: 8 0462 77 41 10;
Телефон моб.: +38 050 9219967; +38 050 3833342
E-mail: uhr2008@gmail.com
Контактні особи:
Сергій Буров
Надія Самардак