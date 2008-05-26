В Україні створюється мережа громадських організацій, які працюють в сфері захисту біженців і боротьби з ксенофобією та расизмом

27 травня 2008, з 09.30 до 11:00, в готелі «Воздвиженський» (М. Київ, вул. Воздвиженська 60) відбудеться церемонія підписання Меморандуму про Взаєморозуміння між 11 неурядовими організаціями, які працюють у сфері захисту біженців та вимушених мігрантів.

Церемонія відзначить створення Мережі, що об’єднає неурядові організації з різних регіонів України. Мережа створюється з метою координації роботи та зусиль громадського сектору, направлених на захист прав біженців, боротьбу з ксенофобією та расизмом, а також з метою розвитку та зміцнення відносин з урядовими (владними) структурами та міжнародними організаціями.

Діяльність Мережі буде підтримана Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, Датською радою з питань біженців та Європейською Радою з питань біженців та вигнанців.

Церемонія підписання Меморандуму про Взаєморозуміння буде проведена в рамках проекту «Вдосконалення системи надання притулку та допомоги біженцям”, що здійснюється Датською радою з питань біженців та підтриманим Європейським Союзом в рамках програми ЄНЕЙ.

ПРЕДСТАВНИКИ ЗМІ ЗАПРОШУЮТЬСЯ НА ЦЕРЕМОНІЮ ПІДПИСАННЯ МЕМОРАНДУМУ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ.

Більш детальну інформацію можна отримати:

Андрей Ханжин, Датська Рада з питань біженців тел: +38 067 4510005

Andrei.khanzhin@drc.dk

Тетяна Мазур, Міжнародна Амністія в Україні тел: +38 097 9040987

mtetyana@ukr.net

Діна Гуд, Благодійний фонд Рокада тел: +38 044 428 1371

d.good@rokada.org.ua