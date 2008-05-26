Поляк вивіз українку за кордон і продав її сутенерам

На Львівщині правоохоронці затримали громадянина Республіки Польща, який у листопаді 2007 року вивіз до цієї країни 36-річну жительку Івано-Франківської області, де продав її сутенерам для сексуальної експлуатації.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків із громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, мета перебування зловмисника в Україні з’ясовується. Постраждалу повернуто на Батьківщину.