У Вінниці тяжко побили правозахисника

У ніч з 23 на 24 травня внаслідок бандитського нападу завдано тяжких травм координатору Вінницької правозахисної групи Дмитру ГРОЙСМАНУ.

Як повідомляє прес-служба уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, злочин було скоєно у під’їзді будинку в Вінниці, де мешкає правозахисник.

За інформацією Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ), до потерпілого підійшов охайно вдягнений чоловік, який, пересвідчившись у його особі, почав його бити. Пізніше до побиття долучився ще один чоловік.

Зараз потерпілий із черепно-мозковою травмою знаходиться в реанімації Вінницької міської лікарні №2.

"Особи, які скоїли напад, як випливає з отриманої інформації, чекали саме на Дмитра Гройсмана, коли той повернеться додому, що робить найвірогіднішою версію про цілеспрямований характер злочину, безсумнівно пов’язаного з активною правозахисною діяльністю потерпілого», - вважає Уповноважений ВР з прав людини Ніна КАРПАЧОВА.

Сам потерпілий та його рідні також пов`язують цей напад із правозахисною діяльністю. Д.ГРОЙСМАН багато років поспіль захищає та підтримує жертв порушень прав людини, повідомляє про випадки грубих порушень та виступає з різкою критикою дій державних органів.

За наявною інформацією, на цей час порушена кримінальна справа за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу (хуліганство, вчинене групою осіб).

Водночас в Українській Гельсінській спілці розкритикували кваліфікацію злочину як хуліганства. «Обставини нападу свідчать про те, що напад був спрямований саме на Дмитра Гройсмана, що виключає наявність хуліганських мотивів у нападників», - йдеться в повідомленні УГСПЛ, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

Правозахисники нагадують, що, відповідно до статті 12 Декларації ООН про права та відповідальність осіб, груп та органів суспільства щодо заохочення та захисту загальновизнаних прав людини та основних свобод, держава має вдатися до всіх заходів для забезпечення захисту будь-якої людини, що діє особисто або спільно з іншими, від будь-якого насильства, погроз та помсти у зв’язку із її правозахисною діяльністю. «Ми вважаємо, що правозахисники потребують особливого захисту у зв’язку з тим, що їх діяльність за своєю природою може викликати и часто викликає незадоволення осіб, які мають вагомі позиції та вплив у владних структурах. Насильницький напад на правозахисника – це тривожний сигнал і для міжнародної спільноти про наявність системних проблем у дотриманні прав людини в Україні», - заявляють в УГСПЛ.

Уповноважений ВР з прав людини Н.КАРПАЧОВА відкрила провадження про брутальне порушення прав і свобод людини та провела перемовини з керівництвом УМВС у Вінницькій області щодо стану розслідування кримінальної справи за фактом завданих тяжких тілесних ушкоджень Д.ГРОЙСМАНУ.