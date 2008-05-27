В Україні створено коаліцію організацій, які захищають біженців

Вчора у Києві відбулася церемонія підписання Меморандуму про Взаєморозуміння між 11 неурядовими організаціями, які працюють у сфері захисту біженців та вимушених мігрантів.

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті, церемонія відзначила створення мережі, що об’єднала неурядові організації з різних регіонів України. Мережа створюється з метою координації роботи та зусиль громадського сектору, направлених на захист прав біженців, боротьбу з ксенофобією та расизмом, а також з метою розвитку та зміцнення відносин з урядовими (владними) структурами та міжнародними організаціями.

Діяльність Мережі буде підтримана Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, Датською радою з питань біженців та Європейською Радою з питань біженців та вигнанців.

Церемонія підписання Меморандуму про Взаєморозуміння проведена в рамках проекту «Вдосконалення системи надання притулку та допомоги біженцям”, що здійснюється Датською радою з питань біженців та підтриманим Європейським Союзом в рамках програми ЕНЕЙ.