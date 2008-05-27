Нацрада: російським каналам в Україні ніщо не загрожує

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення не ухвалювала жодного документу, який би обмежував поширення в Україні російськомовних програм зарубіжних мовників.

Як повідомили УНІАН у Нацраді, про цей заявив її голова Віталій ШЕВЧЕНКО, коментуючи відповідну заяву Держдепартаменту інформації МЗС Росії.

Він нагадав, що Держдепартамент інформації Міністерства закордонних справ РФ виступив з коментарем щодо ситуації з російською мовою в Україні, у якому висловлюється стурбованість „у зв’язку з планами вилучення із системи кабельного телебачення країни програм російських телеканалів”.

За словами голови Нацради, прикро, що офіційна установа вдається до тверджень, які не мають під собою жодних підстав. “Органи влади України і, зокрема, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення як єдиний регуляторний орган країни у сфері діяльності аудіовізуальних ЗМІ не ухвалювали жодного документу, який би обмежував поширення в Україні російськомовних програм зарубіжних мовників”, - сказав він.

При цьому В.ШЕВЧЕНКО додав, що не існує навіть проектів ухвал Нацради чи інших нормативних актів, які б давали підстави для таких припущень. “Тож цей коментар вражає некомпетентністю його авторів”, - сказав він.

В.ШЕВЧЕНКО висловив сподівання, що МЗС Росії звертає увагу на появу останнім часом відверто провокативних передач окремих російських телекомпаній, що без обмежень поширюються у кабельних мережах України, в яких простежуються втручання зарубіжних політиків у внутрішні справи України, принижується національна гідність українців. “Сподіваємося, коментар Держдепартаменту інформації не є своєрідним „виправдальним” реагуванням на ці факти, що викликають справедливе обурення українських телеглядачів”, - зауважив В.ШЕВЧЕНКО.

Національна рада готова до тісної співпраці зі своїми російськими колегами задля уникнення в майбутньому подібних недоречностей та розширення інформаційних контактів в інтересах громадян наших країн”, - наголосив голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ Російської Федерації сьогодні, 27 травня, висловило глибоку стурбованість планами України щодо припинення ретрансляції російських телеканалів за системою кабельного телебачення. В Коментарі МЗС Росії наголошується, що останнім часом на адресу керівництва Російської Федерації та МЗС Росії надходять численні звернення українських громадських організацій і громадян із глибокою стурбованістю у зв`язку з погіршенням ситуації з російською мовою в Україні, зокрема, у зв`язку з планами відключення з системи кабельного телебачення країни програм російських телеканалів, наголошується в документі. МЗС Росії підкреслює, що в Москві повністю розділяють глибоку стурбованість російськомовного населення України з питання ретрансляції російських телеканалів на її території. «Ми вважаємо, що такі кроки, якщо вони будуть зроблені, є порушенням відповідних положень російсько-українських домовленостей про співпрацю засобів масової інформації двох країн і не відповідають добросусідському й дружньому характеру наших відносин», - зазначає Міністерство закордонних справ РФ.