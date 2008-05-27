Українські антиглобалісти - проти олігархів та неофашистів

Українські антиглобалісти закликають громадян активізувати боротьбу за соціальні права, виступити проти свавілля олігархів, транснаціональних компаній, залежності від іноземного капіталу, проявів ксенофобії та неофашизму і побудувати нове справедливе суспільство.

Таку позицію висловили представники Організаційного комітету з проведення засідання Європейської підготовчої асамблеї IV Європейського соціального форуму на прес-конференції в УНІАН.

Як повідомив один з учасників прес-конференції Василь ТЕРЕЩУК, зазначений захід відбудеться у Києві 6-8 червня і стане свідченням активізації учасників вітчизняного соціального руху у загальноєвропейських і світових антиглобалістських процесах.

За словами В.ТЕРЕЩУКА, головною метою українських антиглобалістів є “реалізація стратегії побудови нового світу, яка критично відрізнятиметься від пануючого сьогодні несправедливого порядку.”

“Егоїзм олігархів є безмежним. Заради отримання прибутку людей виселяють на вулицю з гуртожитків, знищуються парки, дитячі майданчики, будуються багатоповерхівки на чумних могильниках”, - наголосив він.

Як сказав В.ТЕРЕЩУК, якщо сьогодні не боротися за свої права, у тому числі з використанням адекватних жорстких методів, у недалекому майбутньому людство буде загнано у “глухий кут”.